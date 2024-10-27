Умер актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский

Он погиб в аварии

27 октября 2024, 14:18, ИА Амител

Максим Шпаковский / Фото: kino-teatr.ru

Артист Максим Шпаковский, известный по сериалу "Сваты", трагически погиб в автокатастрофе. Ему было 48 лет. Об этом сообщило руководство Русского драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева.

Артист получил травмы, несовместимые с жизнью. 10 ноября Максиму Шпаковскому исполнилось бы 49 лет.

"Наш товарищ, который много лет служил в Театре Флота, ушел из жизни трагически. Максим Александрович Шпаковский. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в некрологе.

Максим Шпаковский окончил Севастопольский филиал Ярославского государственного театрального института. Работал в Севастопольском драматическом театре Черноморского флота имени Б.А. Лавренева.