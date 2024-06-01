Умер актер из сериала "Тихий дон" Дмитрий Липинский

Тело обнаружили в его квартире

01 июня 2024, 14:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Пётр Лещенко. Всё, что было..." (2013)

Актера Дмитрия Липинского нашли мертвым в квартире в поселении Московский в Новомосковском автономном округе, пишет "360".

В пятницу артист не вышел на работу, не отвечал на звонки и не открывал дверь. Его мать решила, что сыну стало плохо, и вызвала экстренные службы.

Прибывшие спасатели вызвали полицейских, вскрыли дверь квартиры и внутри обнаружили тело Липинского. Что стало причиной его смерти, пока неизвестно.

Дмитрий Липинский родился в 1990 году. С 2013 года работал в Студии театрального искусства в Москве. Также снялся в фильме "Петр Лещенко. Все, что было..." (2013) и сериале "Тихий Дон" (2015).