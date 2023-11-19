Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Иосиф Кошелевич
Ему было 74 года
19 ноября 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: alexandrinsky.ru
На 75-м году жизни скончался театральный и киноактер Иосиф Кошелевич. Об этом рассказали в пресс-службе санкт-петербургского Александринского театра.
Отмечается, что почти 35 лет Кошелевич отдал служению театра. Больше всего зрителям он запомнился как мастер эпизодических образов.
Помимо театра, Иосиф Кошелевич играл в кино и сериалах. Широкому зрителю он известен своими ролями в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Невский", "Убойная сила" и "Ментовские войны".
Причина смерти и дата прощания с актером не называются.
Комментарии 0