Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Иосиф Кошелевич

Ему было 74 года

19 ноября 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: alexandrinsky.ru

На 75-м году жизни скончался театральный и киноактер Иосиф Кошелевич. Об этом рассказали в пресс-службе санкт-петербургского Александринского театра.

Отмечается, что почти 35 лет Кошелевич отдал служению театра. Больше всего зрителям он запомнился как мастер эпизодических образов.

Помимо театра, Иосиф Кошелевич играл в кино и сериалах. Широкому зрителю он известен своими ролями в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Невский", "Убойная сила" и "Ментовские войны".

Причина смерти и дата прощания с актером не называются.