Умер актер из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Валерий Воронин

Ему было 67 лет

29 июня 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На 68-м году жизни умер российский актер и режиссер Валерий Воронин. Об этом сообщает "Российская газета".

Воронин известен зрителю по ролям в таких театральных постановках как "Недоросль", "Три сестры", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Волшебник изумрудного города", "Гамлет".

В 2014 году он впервые сыграл роль в фильме. Его дебютной картиной стала мелодрама "Если ты не со мной".

Подробности смерти актера не уточняются.