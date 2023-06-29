Умер актер из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Валерий Воронин
Ему было 67 лет
29 июня 2023, 09:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На 68-м году жизни умер российский актер и режиссер Валерий Воронин. Об этом сообщает "Российская газета".
Воронин известен зрителю по ролям в таких театральных постановках как "Недоросль", "Три сестры", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Волшебник изумрудного города", "Гамлет".
В 2014 году он впервые сыграл роль в фильме. Его дебютной картиной стала мелодрама "Если ты не со мной".
Подробности смерти актера не уточняются.
12:10:27 29-06-2023
ну хоть бы фотку липили!?