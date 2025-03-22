Умер американский боксер Джордж Форман

Ему было 76 лет

22 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Джордж Форман / Кадр из видео: YouTube-канал Top Rank Boxing

Легендарный американский боксер Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет, пишет TMZ со ссылкой на семью спортсмена.

Что стало причиной смерти, не уточняется.

Джордж Форман родился 10 января 1949 года в Маршалле, штат Техас. Выступал в тяжелой весовой категории в 1969–1977 и 1987–1997 годах.

Форман – олимпийский чемпион 1968 года и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1973–1974). Также выигрывал чемпионские титулы WBC, WBA и IBF. Всего победил пятерых бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Боксер известен своим мощным ударом и слаггерским стилем боя. За свою карьеру провел 81 бой, в которых одержал 76 побед (68 – нокаутами).

Джордж Форман также остается старейшим чемпионом-тяжеловесом, завоевав титул в возрасте 45 лет в 1994 году.