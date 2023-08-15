Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

Прощание с ним может состояться в Цирке Юрия Никулина

15 августа 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: ТАСС

Народный артист РСФСР Андрей Николаев, наиболее известный по цирковой роли клоуна Андрюши, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Собеседница агентства подтвердила смерть Николаева – он ушел из жизни минувшей ночью. Причину она не назвала. Вероятно, площадкой прощания станет Цирк Юлия Никулина.

"Там четыре года назад было его последнее выступление на манеже", – пояснили в пресс-службе Росгорцирка, отметив, что переговоры продолжаются.

Дата прощания с артистом также пока неизвестна.