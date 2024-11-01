Умер автор советского хита "Люди встречаются, люди влюбляются" Олег Жуков

Он также писал песни для Льва Лещенко, Александра Буйнова, Ларисы Долиной и других звезд эстрады

01 ноября 2024, 07:25, ИА Амител

Свеча / Фото: David Monje / unsplash.com

Умер известный поэт и композитор Олег Жуков. Ему было 87 лет.

Как пишет Shot, автор советского хита "Люди встречаются, люди влюбляются" скончался в Белоруссии. Его смерть подтвердили в Белорусском союзе композиторов.

Причины кончины знаменитости не уточняются.

Олег Жуков родился 1 января 1937 года в Днепропетровске. Песенным творчеством занимался со школьных лет, а на профессиональном уровне – с 1967 года. За жизнь написал более 300 песен для российских и белорусских исполнителей, среди которых Лев Лещенко, Александр Буйнов, Лариса Долина и другие.