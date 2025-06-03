Умер автор вальса "Мой ласковый и нежный зверь" Евгений Дога

Композитору было 88 лет

03 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Евгений Дога / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Народный артист СССР, композитор, автор музыки к фильмам "Мой ласковый и нежный зверь" и "Табор уходит в небо" Евгений Дога умер в возрасте 88 лет, сообщает "ТСВ Приднестровье".

Евгений Дога окончил Музыкальное училище имени Штефана Няги по классу виолончели. В 1959 году его приняли аранжировщиком в оркестр молдавской народной музыки "Тарафул" под управлением Исидора Бурдина. В 1960 году артист окончил Кишиневскую консерваторию им. Музическу по классу виолончели, в 1965-м – по классу композиции. В 1957–1962 годы выступал с оркестром Молдавского радио и телевидения.

С 1967 года Евгений Дога написал музыку более чем к 200 фильмов. Среди них – "Табор уходит в небо" (1976 год), "Анна Павлова" (1983), "Одиноким предоставляется общежитие" (1983), "Кооператив "Политбюро", или Будет долгим прощание" (1992), "Бульварный роман" (1994), "Благословите женщину" (2003), "Артистка" (2007).