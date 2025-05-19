Умер легендарный российский хореограф Юрий Григорович

Ему было 98 лет

19 мая 2025, 18:03, ИА Амител

Юрий Григорович / Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Умер известный советский и российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович. Об этом ТАСС сообщил его помощник Александр Колесников.

"Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году", – сказал он.

О причинах смерти именитого хореографа не сообщалось. Дату и место прощания назовут дополнительно.

Юрий Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. С 1947 по 1957 год выступал как солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, в 1961–1964 годах занимал пост балетмейстера этого театра.

В 1964 году артиста пригласили в московский Большой театр, где он стал главным балетмейстером и оставался на этом посту до 1995 года. С 2008 года Григорович был штатным хореографом театра.

Юрий Григорович – автор восьми оригинальных балетов, редактор почти всех классических постановок, которые легли в основу репертуара Большого театра.

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