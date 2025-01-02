30 декабря он впал в глубокую кому, а затем скончался

02 января 2025, 09:40, ИА Амител

Виктор Алкснис / Фото: Олег Дьяченко / ТАСС

Умер бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис. Ему было 74 года.

Дочь политика, Ирина, в его телеграм-канале "Черный полковник" рассказала, что ее отец в ночь на 30 декабря впал в глубокую кому после геморрагического инсульта, а 1 января скончался.

По словам женщины, медики сделали все, чтобы спасти ее отца, а также помогли родным справиться с навалившимся на них горем.

"Как только появится информация о похоронах, я ее немедленно сообщу", – добавила Ирина.

Виктор Алкснис родился в 1950 году в Кемеровской области. Он был внуком начальника ВВС Красной Армии Якова Алксниса, которого расстреляли в 1938-м. После реабилитации деда в 1956 году его семья переехала в Ригу.

В дальнейшем Виктор Алкснис был народным депутатом СССР (1989-1991), депутатом Верховного Совета Латвийской ССР (1990-1991) и депутатом Госдумы (2000-2007). С 2013-го по 2015-й возглавлял поселок Тучково в Подмосковье.

Находился в звании полковника авиации. Также он был противником развала Советского Союза и перестройки Михаила Горбачева.