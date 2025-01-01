Умерла актриса Инна Выходцева, снявшаяся в знаменитых советских фильмах

Ее голосом говорили актрисы Софи Лорен, Стефания Сандрелли и Клаудиа Кардинале

01 января 2025, 18:30, ИА Амител

Инна Выходцева / Фото: Союз кинематографистов РФ / t.me/UniKinoRF

31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева, сообщает в своем Telegram-канале Союз кинематографистов РФ.

Инна Николаевна родилась 27 июня 1934 года в Донецке. В 1957 году окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

"Служила в театре-студии "Киноактер", которому была предана до конца жизни. Дебют состоялся в 1957 году в фильме "Балтийская слава", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за 67 лет в кино Инна Николаевна сыграла в 165 фильмах, в числе которых: "Москва слезам не верит", "Служебный роман, "Отец солдата", "Тихий Дон, "Пять вечеров", "Юность наших отцов", "Всюду есть небо" и многие другие.

Также Инна Выходцева много работала на дубляже зарубежных картин. В частности, ее голосом говорили актрисы Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале.