Умер бывший директор Бийского драмтеатра Александр Елизаров

Ему было 82 года

14 апреля 2024, 10:31, ИА Амител

Александр Елизаров / Фото: t.me/bskdrama

На 83-м году жизни скончался актер и бывший директор Бийского драмтеатра Александр Елизаров. Об этом рассказали в Telegram-канале театра.

Причина смерти Елизарова не называется. Прощание с ним состоится 15 апреля.

Александр Елизаров родился 28 августа 1941 года. В 1965 году окончил Читинскую театральную студию и начал свою карьеру в театрах Сызрани, Великих Лук и Ленинабада.

В 1967 и 1969 годах дважды приезжал в Бийский драматический театр, где работал в течение двух лет. В 1970 году перешел в Балашовский драмтеатр в Саратовской области, где прослужил семь лет.

В 1977 году Елизаров вернулся в Бийск уже вместе со своей семьей. В 1979 году получил предложение возглавить театр и принял его. Он продолжал играть на сцене и руководить учреждением культуры до 1997 года, когда вышел на заслуженный отдых.

Всего за свою карьеру артист сыграл более 100 ролей и был награжден медалью "300 лет Бийску". Он также получил специальный диплом Союза театральных деятелей за создание театральной династии.