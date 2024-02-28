Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков
Ему было 94 года
28 февраля 2024, 13:52, ИА Амител
Николай Рыжков / Михаил Метцель / ТАСС
Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков скончался в возрасте 94 лет, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души", – написала она в телеграм-канале, отметив, что смерть Рыжкова для нее стала "большим личным потрясением".
Рыжков был председателем Совета министров СССР в 1985-1991 годы. С 2003 по 2023 год занимал пост члена Совета Федерации Федерального собрания.
На прошлой неделе также скончался 80-летний Вячеслав Лебедев, возглавлявший Верховный суд РФ с 1991 года.
14:00:19 28-02-2024
Еще один перестройщик сгинул к своему меченому другу
15:41:12 28-02-2024
Гость (14:00:19 28-02-2024) Еще один перестройщик сгинул к своему меченому другу... Это вы так его знаете. А я знаю его больше как директора Уралмаша, на котором он проработал с 50-го по 75 год. Он прошел путь от мастера до генерального директора.
16:10:03 28-02-2024
Гость (15:41:12 28-02-2024) Это вы так его знаете. А я знаю его больше как директора Ура... вот и работал бы дальше, воспитывал смену
16:05:43 28-02-2024
В чем была " польза " той перестройки для страны?
17:26:39 28-02-2024
Гость (16:05:43 28-02-2024) В чем была " польза " той перестройки для страны?... Вы реально не верите, что страна летела в пропасть? : 70-е спасали цены на энергоресурсы, в 80-х они обвалились. Все. Эпоха "Счастливого застоя" закончилась. Не было шансов выжить у экономики СССР.
19:08:23 28-02-2024
Гость (17:26:39 28-02-2024) Вы реально не верите, что страна летела в пропасть? : 70-е с... Либерастный бред.На каком месте в мире была экономика СССР?