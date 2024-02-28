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Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Ему было 94 года

28 февраля 2024, 13:52, ИА Амител

Николай Рыжков / Михаил Метцель / ТАСС
Николай Рыжков / Михаил Метцель / ТАСС

Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков скончался в возрасте 94 лет, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души", – написала она в телеграм-канале, отметив, что смерть Рыжкова для нее стала "большим личным потрясением".

Рыжков был председателем Совета министров СССР в 1985-1991 годы. С 2003 по 2023 год занимал пост члена Совета Федерации Федерального собрания.

На прошлой неделе также скончался 80-летний Вячеслав Лебедев, возглавлявший Верховный суд РФ с 1991 года.

Россия Политика

Комментарии 6

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Гость

14:00:19 28-02-2024

Еще один перестройщик сгинул к своему меченому другу

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Гость

15:41:12 28-02-2024

Гость (14:00:19 28-02-2024) Еще один перестройщик сгинул к своему меченому другу... Это вы так его знаете. А я знаю его больше как директора Уралмаша, на котором он проработал с 50-го по 75 год. Он прошел путь от мастера до генерального директора.

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Гость

16:10:03 28-02-2024

Гость (15:41:12 28-02-2024) Это вы так его знаете. А я знаю его больше как директора Ура... вот и работал бы дальше, воспитывал смену

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Гость

16:05:43 28-02-2024

В чем была " польза " той перестройки для страны?

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Гость

17:26:39 28-02-2024

Гость (16:05:43 28-02-2024) В чем была " польза " той перестройки для страны?... Вы реально не верите, что страна летела в пропасть? : 70-е спасали цены на энергоресурсы, в 80-х они обвалились. Все. Эпоха "Счастливого застоя" закончилась. Не было шансов выжить у экономики СССР.

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Гость

19:08:23 28-02-2024

Гость (17:26:39 28-02-2024) Вы реально не верите, что страна летела в пропасть? : 70-е с... Либерастный бред.На каком месте в мире была экономика СССР?

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