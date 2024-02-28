Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Ему было 94 года

28 февраля 2024, 13:52, ИА Амител

Николай Рыжков / Михаил Метцель / ТАСС

Экс-глава правительства СССР Николай Рыжков скончался в возрасте 94 лет, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души", – написала она в телеграм-канале, отметив, что смерть Рыжкова для нее стала "большим личным потрясением".

Рыжков был председателем Совета министров СССР в 1985-1991 годы. С 2003 по 2023 год занимал пост члена Совета Федерации Федерального собрания.

На прошлой неделе также скончался 80-летний Вячеслав Лебедев, возглавлявший Верховный суд РФ с 1991 года.