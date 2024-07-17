Умер бывший главред газеты "Ведомости" Андрей Шмаров
По предварительным данным, у него случился инсульт
17 июля 2024, 23:10, ИА Амител
Андрей Шмаров / Фото: телеграм-канал Mash
Бывший главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров скончался в своей квартире в Москве. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, у мужчины случился инсульт. Бизнесмен несколько часов лежал на полу, и только 1 июля его обнаружил опекун. Вызвали скорую помощь, но по дороге в реанимацию он умер.
Андрей Шмаров возглавлял редакцию "Ведомостей" больше года. За это время из издания ушли около 10 сотрудников, включая руководителей трех отделов.
Также в СМИ появились слухи о романе Андрея Шмарова с известной блогершей Леной Миро. Утверждалось, что именно он является автором ее текстов.
01:01:06 18-07-2024
Помер и помер.