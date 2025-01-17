Умер Дэвид Линч. Чем запомнился великий режиссер, каждый фильм которого — шедевр?

Американский постановщик умер на 79-м году жизни

17 января 2025, 12:10, ИА Амител

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч

Выдающийся американский режиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет. Постановщик не дожил до своего дня рождения всего четыре дня. Линч – лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля (2001) и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля (2006). Его трижды номинировали на "Оскар" за лучшую режиссуру. В 2024 году у Линча диагностировали эмфизему легких. Многие любители кино считают его одним их самых величайших режиссеров, каждый фильм которого – шедевр. Редакция amic.ru (а среди нее есть несколько фанатов творчества Линча) вспоминает самые главные его работы.

"Голова-ластик" (1977 год)

Режиссер родился 20 января 1946 года в штате Монтана в США. Будущий постановщик в школе решил стать художником, в 1963 году поступил в Коркоранскую школу искусств в Вашингтоне. В 1966-м начал изучать живопись, скульптуру и фотографию. Параллельно увлекся съемками кино. Свой первый фильм "Голова-ластик" он выпустил в 1977-м. Черно-белая лента рассказывает историю о том, как молодой парень воспитывает ребенка-мутанта, который совсем не похож на человека.

"Голова-ластик" моментально превратила Линча в культового режиссера. Именно об этом фильме Стэнли Кубрик говорил, что сожалеет о том, что не он его снял.

"Человек-слон" (1980 год)

Самый зрительский фильм постановщика. Начинающего режиссера заметил Мeл Брукс, на студии которого Линч в 1980 году поставил киноленту "Человек-слон" с участием Джона Херта, Энтони Хопкинса, Энн Бэнкрофт и Джона Гилгуда. Фильм получил восемь номинаций на премию "Оскар" и считается одной из самых гуманистических картин в истории Голливуда.

"Дюна" (1984 год)

Дэвида Линча приглашали снимать одну из частей "Звездных войн", но он отказался. Однако режиссер предпочел экранизировать фантастический роман Фрэнка Герберта "Дюна". Особого успеха фильм, вышедший в 1984 году, не снискал, но с годами получил статус культового. Сам же Дэвид Линч позже заявил, что продюсеры не дали сделать ему фильм, который он изначально задумывал. Однако именно с "Дюны" началось сотрудничество постановщика с любимым своим артистом Кайлом Маклахленом.

"Синий бархат" (1986 год)

Именно по этому фильму можно узнать фирменный почерк Линча. Это не столько картина, а больше одно двухчасовое сновидение. В 1999 году еженедельник Entertainment Weekly признал "Синий бархат" одним из "величайших фильмов всех времен". По сюжету, в связи с болезнью отца Джеффри Бомон вынужден на время оставить столичный колледж и вернуться в родной городок. Неподалеку от дома он находит человеческое ухо и сдает его в полицию инспектору Уильямсу.

"Твин Пикс" (1990 – 2017 годы)

Самый известный и самый загадочный сериал в истории. На протяжении трех сезонов зрители гадали: кто же убил Лору Палмер? Истины в итоге никто не узнал. Считается, что именно "Твин Пикс" изобрел современное американское телевидение, когда зрители каждую неделю сидят и ждут новую серию. Сериалы же перестали быть просто мыльной оперой, а стали более глубокомысленными и интересными.

"Дикие сердцем" (1990 год)

За эту работу о влюбленной парочке Линч получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. В фильме режиссер ломает все жанры и клише, создавая самую необычную историю любви в кино.

"Твин Пикс: Огонь, иди за мной", "Шоссе в никуда" (1992 год / 1996 год)

Сюжетная предыстория сериала "Твин Пикс" под названием "Огонь, иди за мной" (Fire Walk with Me), номинированная в Каннах в 1992 году, призов не получила. Да и критики отнеслись к ней негативно. Спустя годы фильм приобрел культовый статус. Как и лента "Шоссе в никуда", наиболее таинственная и запутанная картина режиссера. Описать сюжет ленты очень сложно. Тем и интереснее ее смотреть.

"Простая история" (1999 год)

Самый необычный фильм Линча. Линейная история о том, как старик после инфаркта решил отправиться в путешествие к брату. В качестве транспорта герой выбрал газонокосилку.

"Малхолланд Драйв" (2001 год)

Согласно одному из опросов, это самый влиятельный и важный фильм, снятый в XXI веке. "Малхолланд Драйв" – самый странный и гипнотический из фильмов Линча. По сюжету загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее.

"Внутренняя империя" (2006 год)

Актеры Никки Грейс и Девон Берк приступают к съемкам нового фильма On High in Blue Tomorrows. По мере погружения в роль жизнь Никки резко меняется: она перестает понимать, где кончается реальность и начинается кино. Вершина творчества Дэвида Линча. Фильм, который нам еще предстоит переосмыслить.