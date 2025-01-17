Умер американский режиссер Дэвид Линч

В 2024 году он заявлял, что у него диагностировали эмфизему легких

17 января 2025, 01:59, ИА Амител

Дэвид Линч в 2017 году / Фото: AP/TASS

Режиссер и сценарист Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает американский журнал Variety.

В 2024 году Линч заявлял, что у него диагностировали эмфизему легких – заболевание возникло на фоне пристрастия режиссера к курению. Он признавал, что, скорее всего, больше не сможет выходить из дома и заниматься съемками. Его семья подтвердила уход кинодеятеля из жизни.

"Сейчас в мире большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил: "Смотрите на пончик, а не на дырку", – написали родные в соцсетях.

Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Мизула, штат Монтана. Характерными чертами его режиссерской деятельности стали сюррелиастичность и иллюзорность реальности. Его необычный стиль стал авторским, в итоге прославив Линча. Среди наиболее популярных фильмов можно выделить "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Голова-ластик", "Дюна", а также сериал "Твин Пикс".