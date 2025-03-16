Умер духовник патриарха Кирилла старец Илий

Схиархимандрит в течение 20 лет возрождал старческое служение в Оптиной пустыни

16 марта 2025, 14:59, ИА Амител

Схиархимандрит Илий / Фото: Монастырь Оптина пустынь

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер на 94-м году жизни. Об этом заявили в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря "Оптина пустынь".

Илий ушел из жизни поздней ночью 15 марта. Как сообщает ТАСС, настоятель Оптиной пустыни владыка Иосиф подтвердил информацию.

Схиархимандрит Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В 80-е годы его в качестве духовника направили в Оптину пустынь. В течение 20 лет он возрождал старческое служение. Сан схиархимандрита получил в 2010 году.