Умер духовник патриарха Кирилла старец Илий
Схиархимандрит в течение 20 лет возрождал старческое служение в Оптиной пустыни
16 марта 2025, 14:59, ИА Амител
Схиархимандрит Илий / Фото: Монастырь Оптина пустынь
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер на 94-м году жизни. Об этом заявили в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря "Оптина пустынь".
Илий ушел из жизни поздней ночью 15 марта. Как сообщает ТАСС, настоятель Оптиной пустыни владыка Иосиф подтвердил информацию.
Схиархимандрит Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В 80-е годы его в качестве духовника направили в Оптину пустынь. В течение 20 лет он возрождал старческое служение. Сан схиархимандрита получил в 2010 году.
08:37:02 17-03-2025
Нездуховность победила...
16:08:18 17-03-2025
Нихрена из этой новости не понял. Но интересно, продолжайте, сильно обогащает лексикон....
16:12:53 17-03-2025
Интересно, а если бы пользу приносил,но, к примеру, работал кузнецом или машинистом локомотива, дотянул бы до 94?