Умер Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева

Он пережил отца на год с небольшим

20 июня 2024, 07:31, ИА Амител

Вячеслав Зайцев / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В возрасте 64 лет скончался модельер Егор Зайцев, единственный сын кутюрье Вячеслава Зайцева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств, где Зайцев-младший был членом-корреспондентом.

По словам собеседника, причиной смерти Зайцева, предположительно, стало онкозаболевание, с которым он боролся в последнее время.

В феврале он был госпитализирован с коронавирусом, также у него выявили анемию. А после медики обнаружили рак в толстом отделе кишечника и образования в легких и печени. Егор Зайцев активно участвовал в управлении семейным бизнесом, также был членом мотоклуба "Ночные волки".

Его отец Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в 85 лет.