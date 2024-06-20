НОВОСТИОбщество

Умер Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева

Он пережил отца на год с небольшим

20 июня 2024, 07:31, ИА Амител

Вячеслав Зайцев / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Вячеслав Зайцев / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В возрасте 64 лет скончался модельер Егор Зайцев, единственный сын кутюрье Вячеслава Зайцева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств, где Зайцев-младший был членом-корреспондентом.

По словам собеседника, причиной смерти Зайцева, предположительно, стало онкозаболевание, с которым он боролся в последнее время.

В феврале он был госпитализирован с коронавирусом, также у него выявили анемию. А после медики обнаружили рак в толстом отделе кишечника и образования в легких и печени. Егор Зайцев активно участвовал в управлении семейным бизнесом, также был членом мотоклуба "Ночные волки".

Его отец Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в 85 лет.

утраты

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:43:35 20-06-2024

Уже полно книг докторов медицины (учёная степень на Западе), в которых они доказывают, что если срочно не изменить стиль жизни и питания, то каждое следующее поколение обречено жить короче своих отцов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:03 20-06-2024

Гость (08:43:35 20-06-2024) Уже полно книг докторов медицины (учёная степень на Западе),... Вы только Голиковой об этом не говорите, она твердо уверена, что продолжительность жизни только растет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:59 20-06-2024

после получения наследства, наверно по черному стал бухать и жрать.....

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:18 20-06-2024

Гость (10:48:59 20-06-2024) после получения наследства, наверно по черному стал бухать и... Зачем вы это написали? Как можно так ненавидеть соотечественников и ерничать над умершим человеком? Он вам что то плохое сделал, обидел вас чем то? Вы думаете ему не на что было всю жизнь, как вы выразились "жрать и бухать"? Позорище...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:05 20-06-2024

Мы все умрем.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:00:28 22-06-2024

после получения наследства, наверно по черному стал бухать и жрать..... Это как у Люси Гурченко, ее дочка и внучка...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров