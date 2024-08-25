Умер экс-игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко

Ему был 71 год

25 августа 2024, 12:15, ИА Амител

Александр Бялко / Кадр из передачи "Что? Где? Когда?"

Александр Бялко, журналист и бывший игрок телепередачи "Что? Где? Когда?", скончался на 72-м году жизни, как сообщила его дочь Мария Бялко в беседе с РИА Новости.

"Да, это правда", – подтвердила она.

Также Мария Бялко уточнила, что ее отец ушел из жизни вчера ночью.

Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. Он окончил несколько университетов: Московский инженерно-физический институт, МГУ и Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне МГЛУ). В 1979 году стал участником телепередачи "Что? Где? Когда?", а в 2000-м был награжден "Хрустальной совой". После 2010 года он покинул клуб.