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Умер гитарист рок-группы Lynyrd Skynyrd

У Гэри Россингтона были серьёзные проблемы с сердцем

06 марта 2023, 11:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Гитарист и единственный оставшийся оригинальный участник американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщили его коллеги 5 марта в соцсетях.

"С глубочайшим сочувствием и печалью мы вынуждены сообщить, что сегодня мы потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гэри Россингтона. Гэри сейчас находится со своими братьями и семьей Skynyrd на небесах и играет красиво, как он всегда это делает", – говорится в сообщении.

Как пишет Blabbermouth, у музыканта были серьёзные проблемы с сердцем. В 2003-м ему делали пятикратное шунтирование из-за болезни коронарных артерий, в 2019-м – устраняли протекание сердечного клапана, а в 2021 году делали экстренную операцию на сердце. Пять лет назад музыкант признавался, что врачи годами уговаривали его прекратить гастроли из-за сердечных приступов на сцене.

Комментарии 3

  • Любимая команда! Пианист в прошлом году скончался, кажись.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Странно, я их не слышал, хотя... не смотря на гигантскую фонотеку, я И Блю Ойстер калт, и Флитвуд Мэк, и Вишбон Эш, и Сэкред Бабун, да тех же Чип Трик совсем не знаю... судьба оставляет мне шанс...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Ну и хрен с ним. Как пел Никулин а нам все равно.Помнить надо своих работников культуры музыкантов певцов композиторов и других
    06 марта, Гость   Ответить
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