Умер голливудский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена

Причиной смерти стала пневмония

02 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Вэл Килмер / Фото: кадр из фильма "Бэтмен навсегда"

В возрасте 65 лет умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда". Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на его дочь.

Известно, что Килмер скончался в Лос-Анджелесе от пневмонии.

"Вэл Килмер, голливудский актер, который получил известность благодаря роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Причиной стала пневмония", – сказано в публикации.

Со слов дочери актера, в 2014 году у него диагностировали рак горла. Килмер выздоровел, но почти полностью потерял голос из-за повреждения голосовых связок.

Вэл Килмер родился 31 декабря 1959 года в Лос-Анджелесе. Окончил Джульярдскую школу драматических искусств и в 1981 году начал выступать в театре. Его первой работой была роль в комедии "Совершенно секретно!" в 1984 году. В 1986-м он исполнил одну из главных ролей в боевике "Лучший стрелок". Одна из самых известных работ Килмера – главная роль в фильме "Бэтмен навсегда". За эту роль он получил свой первый крупный гонорар в размере семи миллионов долларов.