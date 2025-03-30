Умер звезда сериалов "Сегун" и "Поющие в терновнике" Ричард Чемберлен
Причиной стали осложнения после перенесенного инсульта
30 марта 2025, 21:59, ИА Амител
Американский актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет. Как сообщает Variety, об этом заявил его пресс-секретарь Харлан Болл.
По словам представителя, Чемберлен умер в субботу, 29 марта, в 23:15 по местному времени (30 марта 16:15 по времени Барнаула). Причиной стали осложнения после перенесенного инсульта.
Чемберлен родился 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе. Он дебютировал в кино в 1960 году, сыграв роль в фильме ужасов "Тайна пурпурного рифа". Наибольшую популярность артисту принесли съемки в сериалах. В начале 1960-х годов он сыграл главную роль в сериале "Доктор Килдэр", а позднее, в 80-е, – в сериале "Сегун". В 1983-м с участием Чемберлена вышел сериал "Поющие в терновнике".
04:55:18 31-03-2025
R. I. P.
14:12:35 31-03-2025
необычайной красоты был мужчина, хороший актер.. светлая память