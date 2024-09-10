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Умер голос Дарта Вейдера в "Звездных войнах" Джеймс Эрл Джонс

Ему было 93 года

10 сентября 2024, 07:31, ИА Амител

Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980)
Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980)

В возрасте 93 лет скончался американский актер Джеймс Эрл Джонс, подаривший голос Дарту Вейдеру в "Звездных войнах".

Как пишет The Hollywood Reporter, смерть артиста подтвердил его представитель, однако причина кончины пока неизвестна.

Помимо "Звездных войн", Джеймс Эрл Джонс озвучивал и другие картины. Одна из ярчайших ролей – голос Муфасы в мультфильме "Король Лев". 

Кроме озвучки, актер также снимался в фильмах. 

В 2011 году Джонс стал лауреатом "Оскара" за заслуги в кино.

культура Кино утраты

Комментарии 3

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Гость

08:28:09 10-09-2024

R.I.P. А еще он играл Тулса Дума в "Конане-варваре" и Умслопогаса в "Затерянном золотом городе". Мощный был актер.

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10:29:22 10-09-2024

Гость (08:28:09 10-09-2024) R.I.P. А еще он играл Тулса Дума в "Конане-варваре" и Умслоп... Муфаса в короле льве

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Гость

08:56:42 10-09-2024

...однако причина кончины пока неизвестна.
93 года! Вот вам и причина. Американцы, они же тупые!

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