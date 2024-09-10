Умер голос Дарта Вейдера в "Звездных войнах" Джеймс Эрл Джонс
Ему было 93 года
10 сентября 2024, 07:31, ИА Амител
Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980)
В возрасте 93 лет скончался американский актер Джеймс Эрл Джонс, подаривший голос Дарту Вейдеру в "Звездных войнах".
Как пишет The Hollywood Reporter, смерть артиста подтвердил его представитель, однако причина кончины пока неизвестна.
Помимо "Звездных войн", Джеймс Эрл Джонс озвучивал и другие картины. Одна из ярчайших ролей – голос Муфасы в мультфильме "Король Лев".
Кроме озвучки, актер также снимался в фильмах.
В 2011 году Джонс стал лауреатом "Оскара" за заслуги в кино.
08:28:09 10-09-2024
R.I.P. А еще он играл Тулса Дума в "Конане-варваре" и Умслопогаса в "Затерянном золотом городе". Мощный был актер.
10:29:22 10-09-2024
Гость (08:28:09 10-09-2024) R.I.P. А еще он играл Тулса Дума в "Конане-варваре" и Умслоп... Муфаса в короле льве
08:56:42 10-09-2024
...однако причина кончины пока неизвестна.
93 года! Вот вам и причина. Американцы, они же тупые!