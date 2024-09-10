Умер голос Дарта Вейдера в "Звездных войнах" Джеймс Эрл Джонс

Ему было 93 года

10 сентября 2024, 07:31, ИА Амител

Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980)

В возрасте 93 лет скончался американский актер Джеймс Эрл Джонс, подаривший голос Дарту Вейдеру в "Звездных войнах".

Как пишет The Hollywood Reporter, смерть артиста подтвердил его представитель, однако причина кончины пока неизвестна.

Помимо "Звездных войн", Джеймс Эрл Джонс озвучивал и другие картины. Одна из ярчайших ролей – голос Муфасы в мультфильме "Король Лев".

Кроме озвучки, актер также снимался в фильмах.

В 2011 году Джонс стал лауреатом "Оскара" за заслуги в кино.