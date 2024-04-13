Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

У него осталось шестеро детей, в том числе годовалый сын

13 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Роберто Кавалли / Кадр: YouTube-канал RUNWAY TV

Известный итальянский модельер Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет, пишет La Repubblica.

По данным издания, Кавалли скончался на родине во Флоренции после длительной болезни: в последние дни ему стало гораздо хуже.

Он оставил шестерых детей от трех браков, в том числе годовалого сына. Его мать – 38-летняя шведская модель Сандра Бергман Нильссон, которая прожила с кутюрье почти 15 лет.

Роберто Кавалли родился в 1940 году, а в 1970-м основал одноименный бренд одежды, который впоследствии прославился на весь мир.