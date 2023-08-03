Ирина Мирошниченко / Фото: Екатерина Цветкова / mxat.ru
Известной советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко не стало 3 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководство Школы-студии МХАТ. Ранее сообщалось, что артистку госпитализировали с тяжелым течением гриппа. СМИ писали, что у Мирошниченко остановилось сердце, и кардиологам пришлось ее реанимировать.
Актриса снялась более чем в 40 фильмах и большую часть жизнь прослужила в театре МХАТ. Коллеги и зрители отзывались о ней как о нетипичной "блондинке", которая выделялась своей аристократичностью.
Чем запомнилась широкой публике Ирина Мирошниченко, читайте в материале amic.ru.
1
Коренная москвичка из Барнаула
Семья Ирины Мирошниченко – коренные москвичи. Тем не менее будущая звезда кино родилась в Барнауле. Она появилась на свет 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Алтайском крае.
Но уже с середины 1940-х Мирошниченко жила в столице. Как вспоминала сама знаменитость, в детстве она мечтала играть на арфе. Но квартира, где она жила с родителями, была такой маленькой, что разместить там инструмент было невозможно. Тем не менее 6-летняя Ирина год ходила в "гнесинку", где осваивала скрипку.
Кстати, любовь к актерскому поприщу передалась Мирошниченко от матери. Та училась на актрису, но по ряду обстоятельств не смогла сделать себе карьеру.
Ну а Ирина уже в десятом классе начала заниматься в студии при Московском государственном театре им. Ленинского комсомола.
2
Всю жизнь в театре
В 1961-м Мирошниченко поступила в Школу-студию МХАТ. Окончив ее в 1965-м, осталась служить в Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького. Уже на старте карьеры Ирине предложили большую роль: старшей сестры Ольги в чеховских "Трех сестрах". Она долго сомневалась, "потянет" ли, но в итоге рискнула. Зрители оценили не только прекрасную внешность Мирошниченко, но и ее яркий талант.
Когда в 1987 году труппа театра разделилась, Мирошниченко продолжила работу под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А. П. Чехова). Во МХТ она служила всю свою дальнейшую жизнь.
За плечами у актрисы такие спектакли, как "Тяжкое обвинение" по пьесе Льва Шейнина, "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год" по произведениям Михаила Рощина, "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова, "Татуированная роза" по пьесе Теннесси Уильямса "Моя дорогая Матильда" по драме Израэля Горовица, "Немного нежности" по комедии Альдо Николаи и "Театральный роман" по мотивам произведения Михаила Булгакова.
3
Звезда кино
Мирошниченко дебютировала в кино, еще будучи студенткой. Интересно, что в школе-студии в те времена не одобряли "баловство" студентов съемками. Но желание Ирины попасть на большой экран было слишком большим. Она получила эпизодическую роль в культовом фильме "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии. Там она появилась на экране лишь однажды, в образе москвички Кати (сестры главного героя). Тем не менее зрителям молодая актриса с яркой внешностью приглянулась.
Кстати, образ актрисы поначалу очень мешал ей в кинематографе. Мирошниченко не воспринимали всерьез и больших ролей не давали. "Сломал шаблоны" Андрей Кончаловский, который взял ее на роль Елены Андреевны Серебряковой в "Дяде Ване". Зрителям пришлись по душе сдержанность актрисы и ее подчеркнутый аристократизм. После этого драматических ролей стало намного больше.
Еще одной знаковой фигурой в своей карьере Ирина считала Андрея Тарковского. Увидев ее однажды в ресторане, режиссер позвал актрису в фильм "Андрей Рублёв". В киноленте Мирошниченко предстала в образе Марии Магдалины. Критики одобрили выбор режиссера и отметили, что у Мирошниченко идеально подходящий для картины "библейский тип лица".
Другие известные фильмы актрисы: "Их знали только в лицо" по повести Эдуарда Ростовцева, "Час испытаний", "Пришел солдат с фронта", "Вам и не снилось..." по повести Галины Щербаковой (роль мамы школьницы Кати), "Старый Новый год" и "Тайны мадам Вонг" (1986, Степан Пучинян).
Всего же Мирошниченко снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Была членом российского Союза кинематографистов.
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Музыка и книги
Актерством Мирошниченко не ограничивалась. В соавторстве с Андреем Никольским Ирина записала несколько альбомов. Самые известные из них: "Когда со мной ты рядом" (1994), "Я – актриса" (1995), "Коренная москвичка" (1998) и другие.
В 2011 году была опубликована книга мемуаров актрисы – "Расскажу...".
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Народное признание
Мирошниченко награждена как советским "Знаком Почета", так и российским орденом Почета. Также она получала ордена "За заслуги перед Отечеством" (IV степени и III степени) и Дружбы.
В 2022-м с 80-летним юбилеем Ирину Мирошниченко поздравлял президент России Владимир Путин, который высоко оценил ее вклад в кинематограф.
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От чего умерла Ирина Мирошниченко?
Точная причина смерти не называется. Известно, что Мирошниченко госпитализировали 30 июля с тяжелой формой гриппа. Но позже стало известно, что в больнице у народной артистки РСФСР остановилось сердце. Кардиологам удалось вновь его запустить, но актриса осталась лежать в реанимации в тяжелом состоянии.
О смерти Мирошниченко 3 августа сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
"К сожалению, Ирины Петровны не стало", – цитирует его издание.
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Когда состоится прощание с актрисой Ириной Мирошниченко?
О дате, месте и времени прощания с актрисой Ириной Мирошниченко станет известно позднее.
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