Народная артистка РСФСР скончалась на 82-м году жизни

03 августа 2023, 18:00, ИА Амител

Ирина Мирошниченко / Фото: Екатерина Цветкова / mxat.ru

Известной советской и российской актрисы Ирины Мирошниченко не стало 3 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководство Школы-студии МХАТ. Ранее сообщалось, что артистку госпитализировали с тяжелым течением гриппа. СМИ писали, что у Мирошниченко остановилось сердце, и кардиологам пришлось ее реанимировать.

Актриса снялась более чем в 40 фильмах и большую часть жизнь прослужила в театре МХАТ. Коллеги и зрители отзывались о ней как о нетипичной "блондинке", которая выделялась своей аристократичностью.

Чем запомнилась широкой публике Ирина Мирошниченко, читайте в материале amic.ru.

1 Коренная москвичка из Барнаула Семья Ирины Мирошниченко – коренные москвичи. Тем не менее будущая звезда кино родилась в Барнауле. Она появилась на свет 24 июля 1942 года, когда ее семья находилась в эвакуации в Алтайском крае. Но уже с середины 1940-х Мирошниченко жила в столице. Как вспоминала сама знаменитость, в детстве она мечтала играть на арфе. Но квартира, где она жила с родителями, была такой маленькой, что разместить там инструмент было невозможно. Тем не менее 6-летняя Ирина год ходила в "гнесинку", где осваивала скрипку. Кстати, любовь к актерскому поприщу передалась Мирошниченко от матери. Та училась на актрису, но по ряду обстоятельств не смогла сделать себе карьеру. Ну а Ирина уже в десятом классе начала заниматься в студии при Московском государственном театре им. Ленинского комсомола.

2 Всю жизнь в театре В 1961-м Мирошниченко поступила в Школу-студию МХАТ. Окончив ее в 1965-м, осталась служить в Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького. Уже на старте карьеры Ирине предложили большую роль: старшей сестры Ольги в чеховских "Трех сестрах". Она долго сомневалась, "потянет" ли, но в итоге рискнула. Зрители оценили не только прекрасную внешность Мирошниченко, но и ее яркий талант. Когда в 1987 году труппа театра разделилась, Мирошниченко продолжила работу под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А. П. Чехова). Во МХТ она служила всю свою дальнейшую жизнь. За плечами у актрисы такие спектакли, как "Тяжкое обвинение" по пьесе Льва Шейнина, "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год" по произведениям Михаила Рощина, "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова, "Татуированная роза" по пьесе Теннесси Уильямса "Моя дорогая Матильда" по драме Израэля Горовица, "Немного нежности" по комедии Альдо Николаи и "Театральный роман" по мотивам произведения Михаила Булгакова.

3 Звезда кино Мирошниченко дебютировала в кино, еще будучи студенткой. Интересно, что в школе-студии в те времена не одобряли "баловство" студентов съемками. Но желание Ирины попасть на большой экран было слишком большим. Она получила эпизодическую роль в культовом фильме "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии. Там она появилась на экране лишь однажды, в образе москвички Кати (сестры главного героя). Тем не менее зрителям молодая актриса с яркой внешностью приглянулась. Кстати, образ актрисы поначалу очень мешал ей в кинематографе. Мирошниченко не воспринимали всерьез и больших ролей не давали. "Сломал шаблоны" Андрей Кончаловский, который взял ее на роль Елены Андреевны Серебряковой в "Дяде Ване". Зрителям пришлись по душе сдержанность актрисы и ее подчеркнутый аристократизм. После этого драматических ролей стало намного больше. Еще одной знаковой фигурой в своей карьере Ирина считала Андрея Тарковского. Увидев ее однажды в ресторане, режиссер позвал актрису в фильм "Андрей Рублёв". В киноленте Мирошниченко предстала в образе Марии Магдалины. Критики одобрили выбор режиссера и отметили, что у Мирошниченко идеально подходящий для картины "библейский тип лица". Другие известные фильмы актрисы: "Их знали только в лицо" по повести Эдуарда Ростовцева, "Час испытаний", "Пришел солдат с фронта", "Вам и не снилось..." по повести Галины Щербаковой (роль мамы школьницы Кати), "Старый Новый год" и "Тайны мадам Вонг" (1986, Степан Пучинян). Всего же Мирошниченко снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Была членом российского Союза кинематографистов.

4 Музыка и книги Актерством Мирошниченко не ограничивалась. В соавторстве с Андреем Никольским Ирина записала несколько альбомов. Самые известные из них: "Когда со мной ты рядом" (1994), "Я – актриса" (1995), "Коренная москвичка" (1998) и другие. В 2011 году была опубликована книга мемуаров актрисы – "Расскажу...".

5 Народное признание Мирошниченко награждена как советским "Знаком Почета", так и российским орденом Почета. Также она получала ордена "За заслуги перед Отечеством" (IV степени и III степени) и Дружбы. В 2022-м с 80-летним юбилеем Ирину Мирошниченко поздравлял президент России Владимир Путин, который высоко оценил ее вклад в кинематограф.

6 От чего умерла Ирина Мирошниченко? Точная причина смерти не называется. Известно, что Мирошниченко госпитализировали 30 июля с тяжелой формой гриппа . Но позже стало известно, что в больнице у народной артистки РСФСР остановилось сердце. Кардиологам удалось вновь его запустить, но актриса осталась лежать в реанимации в тяжелом состоянии. О смерти Мирошниченко 3 августа сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. "К сожалению, Ирины Петровны не стало", – цитирует его издание.