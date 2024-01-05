Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий
Причина смерти неизвестна
05 января 2024, 13:28, ИА Амител
1 января на 70-м году жизни умер народный мастер-камнерез из Алтайского края Александр Ковацкий, пишет altapress.ru.
Что стало причиной смерти, не сообщается.
Александр Ковацкий родился в 1954 году в семье мастеровых. Начинал работать распиловщиком, затем шлифовщиком – полировщиком камня. Ежегодно участвовал в выставках в Душанбе. С начала 90-х годов работал в Алтайском крае. С 2003 года – в музее "Мир камня". Получил известность благодаря уникальной работе "Кедровая ветка на снегу", которую выставляли не только в России, но и за ее пределами. В ветке – более 100 иголок из нефрита и две шишки из обсидиана.
Работы мастера выставляли в Экспоцентре, Госдуме, на выставках во Франции и Германии. Некоторые из них находятся в частных коллекциях.
20:20:45 05-01-2024
почему про никому неизвестного пишете, а про реальных деятелей не пишете. Рублева, Мезенцев. ?!