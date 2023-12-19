Танцор с Алтая, влюбивший в себя интернет в 2020-м, не дожил до 30

19 декабря 2023, 10:40, ИА Амител

Дмитрий Красилов / Фото: страница Дмитрия Красилова во "ВКонтакте"

18 декабря СМИ и Telegram-каналы сообщили о смерти Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш из клипа Little Big. Артиста нашли мертвым в собственной квартире.

Уроженец Алтайского края, несмотря на свой лишний вес, искренне обожал танцы и занимался ими всю жизнь. А в 2020-м стал знаменитым на всю страну, снявшись в вирусном клипе Uno. Зрители полюбили парня с нестандартной комплекцией, который при этом невероятно пластичен, и дали ему ласковое прозвище Пухляш.

Рассказываем, каким Дмитрия Красилова запомнят зрители и коллеги и что стало причиной его смерти.

1 Мальчик с Алтая, над которым смеялись в школе Дмитрий Красилов родился в Заринске в Алтайском крае 22 июня 1994 года. Его мама руководила местной ТЭЦ, отец тоже трудился на промышленном предприятии. Старшая сестра, закончив учебу, тоже пошла работать на завод. А вот мальчику перспектива трудиться на предприятии никогда не нравилась. Куда больше он любил танцы, с которыми и хотел связать свою жизнь. Заниматься он стал с 2003 года, когда благодаря маме попал в заринский ансамбль "Улыбка". Как вспоминал сам Пухляш, лишним весом он страдал с детства. По его словам, проблемы начались после лечения, в котором применялся гормон роста. Из-за этого мальчику приходилось терпеть насмешки сверстников, которые вполне могли помешать его будущему успеху. "С детсада я был маленьким забитым мальчиком, который много ел, страдал и комплексовал. Потому что очень обидно для ребенка с его детской психикой воспринимать непонимание со стороны других, что он толстый и танцует. Вы знаете, как ведут себя дети и подростки: лишь бы подначить, ударить, оскорбить. Мне постоянно говорили: "Ты толстый", "Танцуешь, как баба", а я плакал и говорил маме, что хочу переехать из города, уйти из танцев или из школы", – цитируют воспоминания Пухляша "Аргументы и Факты".

2 Нашел спасение в танцах Тем не менее любовь Дмитрия Красилова к танцам победила все трудности. По его собственным словам, огромную роль в этом сыграла мама, которая смогла найти правильный подход к сыну. "Моя мама такой классный человек, что всегда находила ко мне "ключ", подход, и я оставался всем назло, наперекор. В один прекрасный момент нужно, чтобы что-то щелкнуло, и ты такой: "Да почему я должен страдать из-за того, что кому-то от этого хорошо?" Я перестал на это обращать внимание, и знаете, когда ты кайфуешь сам от себя, а не страдаешь, – в твоей жизни происходит крутой переворот", – цитируют танцора "Аргументы и Факты" Уже с юных лет Красилов стал известен в танцевальном сообществе благодаря своему мастерству и необычному возрасту. Он рано начал гастролировать с ансамблем не только по России, но и за рубежом. В 2016-м Дмитрий перебрался в Барнаул и посвятил себя современным направлениям: хип-хопу и джаз-фанку. А когда и краевой столицы Красилову стало мало, он поехал в Москву, где решил попытать счастье в шоу "Танцы" на ТНТ. Но первая попытка не удалась: выступление Пухляша даже не показали в эфире. Поработав над собой, Красилов вернулся в шоу через два года. Членам жюри он рассказал, что весит 112 кг при роста 162 сантиметра. А затем покорил всех, когда начал танцевать. Дмитрий прошел отбор, но вскоре выбыл, не добравшись до финала. Зато у танцора появились поклонники.

3 Попал в клип Little Big и стал звездой Впрочем, настоящая популярность пришла к Дмитрию Красилову в 2020-м. Тогда он снялся в клипе Little Big на песню Uno, с которой те собирались выступать на Евровидении. Видео моментально стало вирусным – на сегодняшний день оно набрало уже почти 300 млн просмотров. Зажигательные танцы Красилова стали изюминкой клипа, артист по-настоящему влюбил в себя зрителей. Сам Дмитрий вспоминал, что проснулся знаменитым уже на следующее утро после выхода клипа. Пользователи в Сети восхитились его пластикой и зажигательной энергией, а заодно дали ему ласковое прозвище Пухля". А главное – все требовали, чтобы группа Little Big обязательно взяла с собой Красилова на Евровидение. Впрочем, этим планам было не суждено сбыться – конкурс отменили из-за пандемии. Зато Дмитрий понял, что в жизни возможно все, – он был в шаге от конкурса, за которым раньше мог наблюдать только по телевизору. Несмотря на отмену Евровидения, карьера Красилова после Uno пошла в гору. Пухляш много участвовал в различных передачах на ТВ и в интернете и стал шоуменом и настоящей звездой. Его стали приглашать в кино и сериалы: Дмитрий снялся в "Ивановы-Ивановы", "Дылды", "ИП Пирогов-2", "Толя-робот", "Учителя", а также во "Вторжении". В 2020-м Красилов попал в список номинантов для рейтинга Forbes 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

4 Как умер "Пухляш из клипа Little Big" Дмитрий Красилов? О смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Первым об этом сообщил Telegram-канал "112". По данным источника, тело Дмитрия обнаружили в его собственной квартире. Оказалось, что накануне Пухляш был на премьере фильма "Новогодний ол инклюзив". Но затем он почувствовал себя плохо и поехал домой. Родственники и коллеги заволновались, когда Дмитрий перестал находить на связь. Директор артиста приехал к нему домой, но дверь никто не открыл. Тогда её взломали сотрудники МЧС, обнаружив внутри тело Красилова. На момент смерти Красилову было 29 лет.

5 Что стало причиной смерти танцора Дмитрия Красилова? Официальная причина пока неизвестна. Чтобы ее установить, нужно получить результаты медицинской экспертизы. По предварительной версии, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Сообщается, что к серьезным проблемам со здоровьем мог привести лишний вес танцора. После обнаружения тела следователи обыскали квартиру Красилова, но не нашли никаких следов насильственной смерти.

6 Как об алтайском Пухляше отзывались коллеги и друзья? По словам друзей, с которыми пообщался Telegram-канал Shot , Дмитрий Красилов был душой компании: добрым, старался жить на позитиве и много шутил. Но при этом он не ограничивал себя ни в еде, ни в спиртном, утверждает собеседник Telegram-канала. При этом Пухляш был настоящим трудоголиком и работа у него была на первом месте, говорят близкие. Певица Лолита Милявская в соцсетях написала, что не встречала более светлого человека, чем Дмитрий Красилов. "Это какая-то мгновенная любовь у нас произошла. Очень солнечная, родственная. Никогда не слышала тебя без смешинки в голосе. Как тебе это удавалось? Да, вся страна мигом влюбилась в Пухляша… Дим… Мамочку твою обнять хочется… Устрой там всем, как обещал еще здесь… Давно не плакала", – написала Лолита.