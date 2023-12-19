Уроженец Алтайского края, несмотря на свой лишний вес, искренне обожал танцы и занимался ими всю жизнь. А в 2020-м стал знаменитым на всю страну, снявшись в вирусном клипе Uno. Зрители полюбили парня с нестандартной комплекцией, который при этом невероятно пластичен, и дали ему ласковое прозвище Пухляш.
Рассказываем, каким Дмитрия Красилова запомнят зрители и коллеги и что стало причиной его смерти.
Дмитрий Красилов родился в Заринске в Алтайском крае 22 июня 1994 года. Его мама руководила местной ТЭЦ, отец тоже трудился на промышленном предприятии. Старшая сестра, закончив учебу, тоже пошла работать на завод.
А вот мальчику перспектива трудиться на предприятии никогда не нравилась. Куда больше он любил танцы, с которыми и хотел связать свою жизнь. Заниматься он стал с 2003 года, когда благодаря маме попал в заринский ансамбль "Улыбка".
Как вспоминал сам Пухляш, лишним весом он страдал с детства. По его словам, проблемы начались после лечения, в котором применялся гормон роста. Из-за этого мальчику приходилось терпеть насмешки сверстников, которые вполне могли помешать его будущему успеху.
"С детсада я был маленьким забитым мальчиком, который много ел, страдал и комплексовал. Потому что очень обидно для ребенка с его детской психикой воспринимать непонимание со стороны других, что он толстый и танцует. Вы знаете, как ведут себя дети и подростки: лишь бы подначить, ударить, оскорбить. Мне постоянно говорили: "Ты толстый", "Танцуешь, как баба", а я плакал и говорил маме, что хочу переехать из города, уйти из танцев или из школы", – цитируют воспоминания Пухляша "Аргументы и Факты".
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Нашел спасение в танцах
Тем не менее любовь Дмитрия Красилова к танцам победила все трудности. По его собственным словам, огромную роль в этом сыграла мама, которая смогла найти правильный подход к сыну.
"Моя мама такой классный человек, что всегда находила ко мне "ключ", подход, и я оставался всем назло, наперекор. В один прекрасный момент нужно, чтобы что-то щелкнуло, и ты такой: "Да почему я должен страдать из-за того, что кому-то от этого хорошо?" Я перестал на это обращать внимание, и знаете, когда ты кайфуешь сам от себя, а не страдаешь, – в твоей жизни происходит крутой переворот", – цитируют танцора "Аргументы и Факты".Уже с юных лет Красилов стал известен в танцевальном сообществе благодаря своему мастерству и необычному возрасту. Он рано начал гастролировать с ансамблем не только по России, но и за рубежом.
В 2016-м Дмитрий перебрался в Барнаул и посвятил себя современным направлениям: хип-хопу и джаз-фанку. А когда и краевой столицы Красилову стало мало, он поехал в Москву, где решил попытать счастье в шоу "Танцы" на ТНТ.
Но первая попытка не удалась: выступление Пухляша даже не показали в эфире. Поработав над собой, Красилов вернулся в шоу через два года. Членам жюри он рассказал, что весит 112 кг при роста 162 сантиметра. А затем покорил всех, когда начал танцевать. Дмитрий прошел отбор, но вскоре выбыл, не добравшись до финала. Зато у танцора появились поклонники.
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Попал в клип Little Big и стал звездой
Впрочем, настоящая популярность пришла к Дмитрию Красилову в 2020-м. Тогда он снялся в клипе Little Big на песню Uno, с которой те собирались выступать на Евровидении. Видео моментально стало вирусным – на сегодняшний день оно набрало уже почти 300 млн просмотров.
Зажигательные танцы Красилова стали изюминкой клипа, артист по-настоящему влюбил в себя зрителей. Сам Дмитрий вспоминал, что проснулся знаменитым уже на следующее утро после выхода клипа. Пользователи в Сети восхитились его пластикой и зажигательной энергией, а заодно дали ему ласковое прозвище Пухля". А главное – все требовали, чтобы группа Little Big обязательно взяла с собой Красилова на Евровидение.
Впрочем, этим планам было не суждено сбыться – конкурс отменили из-за пандемии. Зато Дмитрий понял, что в жизни возможно все, – он был в шаге от конкурса, за которым раньше мог наблюдать только по телевизору.
Несмотря на отмену Евровидения, карьера Красилова после Uno пошла в гору. Пухляш много участвовал в различных передачах на ТВ и в интернете и стал шоуменом и настоящей звездой.
Его стали приглашать в кино и сериалы: Дмитрий снялся в "Ивановы-Ивановы", "Дылды", "ИП Пирогов-2", "Толя-робот", "Учителя", а также во "Вторжении".
В 2020-м Красилов попал в список номинантов для рейтинга Forbes 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.
Как умер "Пухляш из клипа Little Big" Дмитрий Красилов?
О смерти Красилова стало известно вечером 18 декабря. Первым об этом сообщил Telegram-канал "112". По данным источника, тело Дмитрия обнаружили в его собственной квартире.
Оказалось, что накануне Пухляш был на премьере фильма "Новогодний ол инклюзив". Но затем он почувствовал себя плохо и поехал домой. Родственники и коллеги заволновались, когда Дмитрий перестал находить на связь. Директор артиста приехал к нему домой, но дверь никто не открыл. Тогда её взломали сотрудники МЧС, обнаружив внутри тело Красилова.
На момент смерти Красилову было 29 лет.
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Что стало причиной смерти танцора Дмитрия Красилова?
Официальная причина пока неизвестна. Чтобы ее установить, нужно получить результаты медицинской экспертизы. По предварительной версии, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Сообщается, что к серьезным проблемам со здоровьем мог привести лишний вес танцора.
После обнаружения тела следователи обыскали квартиру Красилова, но не нашли никаких следов насильственной смерти.
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Как об алтайском Пухляше отзывались коллеги и друзья?
По словам друзей, с которыми пообщался Telegram-канал Shot, Дмитрий Красилов был душой компании: добрым, старался жить на позитиве и много шутил. Но при этом он не ограничивал себя ни в еде, ни в спиртном, утверждает собеседник Telegram-канала. При этом Пухляш был настоящим трудоголиком и работа у него была на первом месте, говорят близкие.
Певица Лолита Милявская в соцсетях написала, что не встречала более светлого человека, чем Дмитрий Красилов.
"Это какая-то мгновенная любовь у нас произошла. Очень солнечная, родственная. Никогда не слышала тебя без смешинки в голосе. Как тебе это удавалось? Да, вся страна мигом влюбилась в Пухляша… Дим… Мамочку твою обнять хочется… Устрой там всем, как обещал еще здесь… Давно не плакала", – написала Лолита.
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Когда и где состоится прощание с Дмитрием Красиловым?
Пока неизвестно. Информация о том, когда и где будет прощание с Красиловым, появится позже.
11:09:36 19-12-2023
Очень позитивный был человечек! Ни грамма высокомерия, зазнайства. С удовольствием со всеми фотографировался, давал автографы. Земля пухом..
11:16:16 19-12-2023
бодипозитив плюс наркомания убивает
11:30:51 19-12-2023
Жаль, очень жаль -молодой, перспективный, солнечный!!! Соболезнования родным и близким! Светлая память!
12:15:14 19-12-2023
Одни на СВО, другие изматывающие деньги зарабатывают, а путин рождаемость мигрантами поднимает
01:28:37 23-12-2023
Гость (12:15:14 19-12-2023) Одни на СВО, другие изматывающие деньги зарабатывают, а пути... Господи, и сюда Путина приплели! Красилов умер, и причем тут мигранты и Путин? Придите в себя, мозг в кучку соберите!
13:00:35 19-12-2023
Неужели все дело в прививке? Уж, очень часто сердечный приступ стал причиной смерти у молодых людей...