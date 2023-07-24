За долгие годы своей работы медик внедрил более 40 операционных вмешательств из опыта других хирургических школ

24 июля 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Умер известный врач из Алтайского края Владимир Гамеев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Медик ушел из жизни на 85-м году жизни. Причина смерти Гамеева не уточняется. Прощание с ним состоится в Москве, а похоронить Владимира Викторовича должны на Троекуровском кладбище.

Владимир Гамеев родился 28 мая 1939 года в селе Верх-Камышенка Краснощековского района. Окончил Алтайский государственный медицинский институт в 1964 году, после чего три года проработал хирургом в Родинской районной больнице.

После, в 1967 году, Гамеев переехал в Рубцовск, где начал работать в горбольнице № 1. Спустя год он стал заведующим отделением и проработал в больнице вплоть до выхода на пенсию. При нем в больнице открылись сразу ряд отделений: анестезиологии и реанимации, детская хирургия, гнойное хирургическое отделение и отделение неотложной хирургической помощи.

За долгие годы своей работы Гамеев внедрил более 40 операционных вмешательств из опыта других хирургических школ.