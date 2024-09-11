В Москве простились с Александром Масляковым. Фото

Основатель КВН скончался 8 сентября на 83-м году жизни

11 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Прощание с телеведущим Александром Масляковым в Москве / Фото: ТАСС

11 сентября в московском центре "Планета КВН" проходит прощание с Александром Масляковым.

Проститься с основателем КВН пришли Константин Эрнст, Леонид Якубович, Владислав Третьяк, братья Запашные, Ольга Картункова и другие знаменитости.

Похоронят Маслякова-старшего на Новодевичьем кладбище.

Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 года. Он умер из-за рака легких.



