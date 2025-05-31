Умер композитор "Симпсонов" Альф Клаузен

В последние годы мужчина тяжело болел

31 мая 2025, 21:15, ИА Амител

Кадр из мультсериала "Симпсоны" (1989 – ...)

В возрасте 84 лет скончался американский композитор Альф Клаузен, известный по работе над музыкой для мультсериала "Симпсоны", сообщает THR.

По словам его дочери, ее отец умер 29 мая у себя дома в Лос-Анджелесе. Около восьми лет назад у него диагностировали прогрессирующий супрануклеарный парез взора. Это редкое нейродегенеративное заболевание, при котором постепенно теряется способность смотреть вверх и вниз без поворота головы, появляются частые падения назад, ригидность мышц, замедленность движений, нарушения речи и глотания, а также когнитивные и психические расстройства.

Сам Клаузен еще в 2020 году сообщал о другом диагнозе: болезни Паркинсона.

Наибольшую известность Клаузен получил как автор музыки для мультсериала "Симпсоны". Также он писал саундтрек к сериалам "Детективное агентство "Лунный свет", "Альф", "Сейчас или никогда" и другим.