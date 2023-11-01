Умер мужчина с пересаженным сердцем свиньи, которое до этого было в бабуине

Пациенту удалось прожить шесть недель после операции

01 ноября 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В США спустя шесть недель после операции умер 58-летний Лоренс Фосетт – второй в мире пациент, которому пересадили генетически модифицированное сердце свиньи. Об этом сообщает ТАСС.

У Фосетта диагностировали терминальную стадию сердечной недостаточности. Ряд острых заболеваний не позволял использовать традиционные методы трансплантации. 15 сентября Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США выдало экстренное разрешение на операцию. В течение месяца сердце работало хорошо: пациент проходил курс физиотерапии и пытался вновь научиться ходить, однако в последние дни у него началось отторжение пересаженного сердца.

Отметим, что ксенотрансплантация, пересадка органов тела животных в тело человека, долгое время была невозможной из-за иммунной реакции организма на чужеродные ткани. Приблизиться к решению этой проблемы удалось сравнительно недавно.

В случае Фосетта сердце свиньи сначала трансплантировали в тело бабуина, а после уже и в мужчину. Неудача породила споры, насколько безопасной является ксенотрансплантация.