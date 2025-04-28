Умер народный артист России Фидан Гафаров

Ему было 77 лет

28 апреля 2025, 17:33, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Уфе скончался народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров. Как сообщает InKazan.ru, ему было 77 лет.

Причина смерти не уточняется. Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил соболезнования близким Гафарова. Он отметил, что песня "Кышкы романс" в исполнении Гафарова всегда "была чем-то родным и близким".

Гафаров – уроженец Башкирии. В 1965 году поступил в Уфимское училище искусств, после которого его приняли в труппу Башкирского академического театра драмы им. Гафури. Сыграл множество ролей и отметился исполнением народных песен.