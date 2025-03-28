Умерла автор "Дневников вампира" Лиза Джейн Смит

У нее было редкое заболевание

28 марта 2025, 13:31, ИА Амител

Кадр из сериала "Дневники вампира" (2009–2017)

Автор серии книг "Дневники вампира" Лиза Джейн Смит скончалась после продолжительной болезни. Ей было 66 лет.

Как пишет The Sun, последние годы писательница тяжело болела. Еще в 2015-м ей диагностировали полиангиит и гранулематоз Вегенера, который поражает сосуды, дыхательные пути, почки и другие органы.

Смит дебютировала как писательница в 1987 году. За свою карьеру она написала более 30 книг, а самая известная ее работа – серия "Дневники вампира", по которой был снят одноименной сериал (2009–2017).

Накануне стало известно о смерти ведущего актера труппы Российского академического молодежного театра Алексея Веселкина.