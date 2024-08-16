Умер один из пилотов Ту-22М3, упавшего в Иркутской области
Остальные пострадавшие в больнице с травмами различной степени тяжести
16 августа 2024, 08:31, ИА Амител
Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/747943
Один из пилотов бомбардировщика Ту-22М3, упавшего в Иркутской области, скончался. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев.
"К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего лётчика", - написал он.
Остальные пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают им помощь.
Предварительно, самолет рухнул из-за технической неисправности. Точную причину установят эксперты.
12:29:13 16-08-2024
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