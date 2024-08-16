Умер один из пилотов Ту-22М3, упавшего в Иркутской области

Остальные пострадавшие в больнице с травмами различной степени тяжести

16 августа 2024, 08:31, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/747943

Один из пилотов бомбардировщика Ту-22М3, упавшего в Иркутской области, скончался. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев.

"К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего лётчика", - написал он.

Остальные пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают им помощь.

Предварительно, самолет рухнул из-за технической неисправности. Точную причину установят эксперты.