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Умер один из пилотов Ту-22М3, упавшего в Иркутской области

Остальные пострадавшие в больнице с травмами различной степени тяжести

16 августа 2024, 08:31, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/747943
Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/747943

Один из пилотов бомбардировщика Ту-22М3, упавшего в Иркутской области, скончался. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев.

"К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего лётчика", - написал он.

Остальные пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают им помощь.

Предварительно, самолет рухнул из-за технической неисправности. Точную причину установят эксперты.

крушение самолета

Комментарии 1

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Гость

12:29:13 16-08-2024

Избавляйтесь от слова "рухнул" в таких новостях, лётчики обижаются.

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