Умер один из подростков, которых мужчина поджег в Курганской области
Один из школьников получил ожоги 95% поверхности тела
01 сентября 2023, 11:16, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Курганской области мужчина поджег двух подростков, один из них скончался в больнице, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел 30 августа в деревне Верхнеглубокое.
"22-летний мужчина причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам. Один из потерпевших впоследствии скончался", - рассказали в ведомстве.
Сельчанина задержали и планируют заключить под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
Как уточняет ТАСС, один из школьников получил ожоги 95% поверхности тела - его санавиацией доставили в областную больницу, но спасти не удалось. У второго подростка обожжено 14% тела, ему оказывают медпомощь.
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