Умер один из подростков, которых мужчина поджег в Курганской области

Один из школьников получил ожоги 95% поверхности тела

01 сентября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Курганской области мужчина поджег двух подростков, один из них скончался в больнице, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 30 августа в деревне Верхнеглубокое.

"22-летний мужчина причинил термические ожоги двум несовершеннолетним подросткам. Один из потерпевших впоследствии скончался", - рассказали в ведомстве.

Сельчанина задержали и планируют заключить под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Как уточняет ТАСС, один из школьников получил ожоги 95% поверхности тела - его санавиацией доставили в областную больницу, но спасти не удалось. У второго подростка обожжено 14% тела, ему оказывают медпомощь.