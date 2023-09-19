Умер один из создателей ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк
Инженер был одним из конструкторов, которые переработали итальянский Fiat-124 в легенду советского автопрома
19 сентября 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Скончался создатель легендарной "копейки" ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк. Как сообщает Telegram-канал Mash, инженеру было 85 лет и он не дожил до своего дня рождения всего день.
Авдесняк скончался в Москве. Причина смерти и дата прощания пока неизвестны.
Инженер начал свою карьеру на ГАЗе, после чего перешел в АвтоВАЗ. Он был одним из конструкторов, которые превратили итальянский Fiat-124 в легендарный советский автомобиль. Созданную им "копейку" за годы производства выпустили общим тиражом свыше 4,8 млн экземпляров.
10:31:26 20-09-2023
Ну как бы непонятно что они там создавали, т.к. практически все осталось от Фиата
11:46:49 20-09-2023
Гость (10:31:26 20-09-2023) Ну как бы непонятно что они там создавали, т.к. практически ... Подвеску и кузов усиливали, иначе оно разваливалось мгновенно
16:02:41 20-09-2023
Ну создателями громковато назвали....Плагиатчики, или как щас назвали бы импортозамещлальщики...