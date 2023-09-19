Умер один из создателей ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк

Инженер был одним из конструкторов, которые переработали итальянский Fiat-124 в легенду советского автопрома

19 сентября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Скончался создатель легендарной "копейки" ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк. Как сообщает Telegram-канал Mash, инженеру было 85 лет и он не дожил до своего дня рождения всего день.

Авдесняк скончался в Москве. Причина смерти и дата прощания пока неизвестны.

Инженер начал свою карьеру на ГАЗе, после чего перешел в АвтоВАЗ. Он был одним из конструкторов, которые превратили итальянский Fiat-124 в легендарный советский автомобиль. Созданную им "копейку" за годы производства выпустили общим тиражом свыше 4,8 млн экземпляров.