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Умер один из создателей ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк

Инженер был одним из конструкторов, которые переработали итальянский Fiat-124 в легенду советского автопрома

19 сентября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Скончался создатель легендарной "копейки" ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк. Как сообщает Telegram-канал Mash, инженеру было 85 лет и он не дожил до своего дня рождения всего день.

Авдесняк скончался в Москве. Причина смерти и дата прощания пока неизвестны.

Инженер начал свою карьеру на ГАЗе, после чего перешел в АвтоВАЗ. Он был одним из конструкторов, которые превратили итальянский Fiat-124 в легендарный советский автомобиль. Созданную им "копейку" за годы производства выпустили общим тиражом свыше 4,8 млн экземпляров.

Происшествия Авто

Комментарии 3

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Гость

10:31:26 20-09-2023

Ну как бы непонятно что они там создавали, т.к. практически все осталось от Фиата

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Гость

11:46:49 20-09-2023

Гость (10:31:26 20-09-2023) Ну как бы непонятно что они там создавали, т.к. практически ... Подвеску и кузов усиливали, иначе оно разваливалось мгновенно

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Гость

16:02:41 20-09-2023

Ну создателями громковато назвали....Плагиатчики, или как щас назвали бы импортозамещлальщики...

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