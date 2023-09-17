Умер режиссер Александр Хван

Причина его смерти не раскрывается

17 сентября 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На 66-м году жизни скончался режиссер Александр Хван. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о смерти Хвана журналистам подтвердила его сестра Елена. Причина не называется.

Александр Хван за время своей профессиональной деятельности снял около 30 фильмов, среди которых картины: "Дюба-дюба", "Кармен", "Полцарства за любовь".

Также он исполнял различные роли в 14 фильмах и сериалах.