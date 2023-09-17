Умер режиссер Александр Хван
Причина его смерти не раскрывается
17 сентября 2023, 22:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На 66-м году жизни скончался режиссер Александр Хван. Об этом сообщает ТАСС.
Информацию о смерти Хвана журналистам подтвердила его сестра Елена. Причина не называется.
Александр Хван за время своей профессиональной деятельности снял около 30 фильмов, среди которых картины: "Дюба-дюба", "Кармен", "Полцарства за любовь".
Также он исполнял различные роли в 14 фильмах и сериалах.
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