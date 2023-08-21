Умер первый гендиректор "Камаза" Лев Васильев

Глава Татарстана напомнил, что благодаря его усилиям с конвейера почти 50 лет назад сошел первый грузовик уже легендарного бренда

21 августа 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первый генеральный директор "Камаза" Лев Васильев умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает полпредство Татарстана, пишет ТАСС.

Там напомнили, что за годы своей работы Васильеву удалось построить настоящего гиганта российской автомобильной промышленности и набрать уникальные кадры, привлекая специалистов со всей страны работать в Набережные Челны.

Информацию подтвердил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что благодаря его усилиям почти 50 лет назад с конвейера сошел первый "Камаз"..

В прошлом Васильев также был гендиректором завода "Москвич". Под его руководством были созданы первые автомобили бренда. Был главой Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.