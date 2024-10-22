Глюкозу внесли в "черный список" артистов
Организаторы мероприятий переживают, что она может прийти к ним в состоянии опьянения
22 октября 2024, 17:15, ИА Амител
Артистка Глюкоза попала в список нежелательных исполнителей для участия в новогодних телевизионных шоу. В результате количество заказов на корпоративы с её участием сократилось вдвое. Организаторы опасаются, что певица может появиться на мероприятии в состоянии наркотического опьянения.
Как стало известно SHOT, Глюкозу не пригласили на съёмки новогоднего выпуска программы "Голубой огонёк". Артистка попала в негласный "чёрный список", и теперь каналы и блогеры не хотят приглашать её на свои шоу, особенно в новогодний период, чтобы не навредить своей репутации после скандала с наркотиками.
Кроме того, организаторы мероприятий больше не заинтересованы в выступлениях Глюкозы. Те, кто всё ещё ведёт переговоры о корпоративах, просят существенную скидку на гонорар из-за возможных рисков.
Сейчас 38-летняя Чистякова-Ионова выступает в клубах в качестве диджея. Организаторы просят гостей не снимать её на телефон, чтобы избежать новых скандалов.
Недавно Глюкоза сообщила, что после реабилитации она восстановилась и "нашла в себе силы вернуться" на сцену после перерыва. Она публиковала видео, на которых выглядела посвежевшей. Однако вскоре она снова сорвалась и употребила наркотики. В результате её задержали в неадекватном состоянии в аэропорту Шереметьево.
17:21:52 22-10-2024
киркорова ,баскова и бузову тоже внесите в этот список
17:24:16 22-10-2024
Общеизвестная фраза - бывших наркоманов не бывает(((
17:28:08 22-10-2024
ой, да брехня всё это от её бывшего продюсера!...
Он у неё имя сценическое хочет отжать, а не получается...
вот и запускает всякую муть...
08:43:49 23-10-2024
Гость (17:28:08 22-10-2024) ой, да брехня всё это от её бывшего продюсера!...Он у не... Ионова!хватит наркотить!
17:36:35 22-10-2024
вот до чего Ералаш доводит!
02:39:22 23-10-2024
старушка все не угомонится
05:45:40 23-10-2024
Барнаульцы как всегда просто жгут! Как бабки на лавке у подъезда.