Глюкозу внесли в "черный список" артистов

Организаторы мероприятий переживают, что она может прийти к ним в состоянии опьянения

22 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Наталья Ионова / Фото: vk.com/glukozamusic

Артистка Глюкоза попала в список нежелательных исполнителей для участия в новогодних телевизионных шоу. В результате количество заказов на корпоративы с её участием сократилось вдвое. Организаторы опасаются, что певица может появиться на мероприятии в состоянии наркотического опьянения.

Как стало известно SHOT, Глюкозу не пригласили на съёмки новогоднего выпуска программы "Голубой огонёк". Артистка попала в негласный "чёрный список", и теперь каналы и блогеры не хотят приглашать её на свои шоу, особенно в новогодний период, чтобы не навредить своей репутации после скандала с наркотиками.

Кроме того, организаторы мероприятий больше не заинтересованы в выступлениях Глюкозы. Те, кто всё ещё ведёт переговоры о корпоративах, просят существенную скидку на гонорар из-за возможных рисков.

Сейчас 38-летняя Чистякова-Ионова выступает в клубах в качестве диджея. Организаторы просят гостей не снимать её на телефон, чтобы избежать новых скандалов.

Недавно Глюкоза сообщила, что после реабилитации она восстановилась и "нашла в себе силы вернуться" на сцену после перерыва. Она публиковала видео, на которых выглядела посвежевшей. Однако вскоре она снова сорвалась и употребила наркотики. В результате её задержали в неадекватном состоянии в аэропорту Шереметьево.