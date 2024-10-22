Глюкозу оштрафовали за употребление запрещенных веществ

От медицинского освидетельствования она отказалась

22 октября 2024, 15:20, ИА Амител

Глюкоза / Фото: соцсети певицы

Глюкозу привлекли к ответственности за употребление наркотиков. Об этом сообщает Shot.

В аэропорту Шереметьево сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на странное поведение артистки. Она была в неадекватном состоянии и отказалась от медицинского освидетельствования, но сотрудники были уверены, что у нее есть признаки употребления запрещенных веществ.

Наталью Чистякову-Ионову привлекли к ответственности по части 1 статьи 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Употребление наркотических или психотропных веществ").

Суд учел наличие несовершеннолетних детей в качестве смягчающих обстоятельств, и артистка была оштрафована.

Ранее Глюкоза попала в скандал из-за выступления в Красноярске. Певица неадекватно вела себя на сцене, а зрители предположили, что она была пьяна или под наркотиками.

Наталья позднее извинилась перед публикой и объяснила свое поведение.