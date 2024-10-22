Глюкозу оштрафовали за употребление запрещенных веществ
От медицинского освидетельствования она отказалась
22 октября 2024, 15:20, ИА Амител
Глюкозу привлекли к ответственности за употребление наркотиков. Об этом сообщает Shot.
В аэропорту Шереметьево сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на странное поведение артистки. Она была в неадекватном состоянии и отказалась от медицинского освидетельствования, но сотрудники были уверены, что у нее есть признаки употребления запрещенных веществ.
Наталью Чистякову-Ионову привлекли к ответственности по части 1 статьи 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Употребление наркотических или психотропных веществ").
Суд учел наличие несовершеннолетних детей в качестве смягчающих обстоятельств, и артистка была оштрафована.
Ранее Глюкоза попала в скандал из-за выступления в Красноярске. Певица неадекватно вела себя на сцене, а зрители предположили, что она была пьяна или под наркотиками.
Наталья позднее извинилась перед публикой и объяснила свое поведение.
15:36:25 22-10-2024
все, это - днище...
15:37:42 22-10-2024
мне капали глюкозу с.
да нормально было.
16:01:07 22-10-2024
Дно...из которого не выбраться.....