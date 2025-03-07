Умер режиссер Вахтанг Микеладзе

По данным СМИ, он скончался от острой сердечной недостаточности

07 марта 2025, 17:20, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Телестудия "Товарищ" показывает" / ГТРК Самара

В Москве скончался режиссер Вахтанг Микеладзе. Ему было 87 лет.

Как пишет Shot, постановщик умер от острой сердечной недостаточности. Его тело обнаружили накануне в его квартире.

Вахтанг Микеладзе родился в 1937 году в Москве. Был известным советским и российским режиссером документального кино.

Он работал над такими циклами, как "Документальный детектив" и "Шпионы и предатели", а также участвовал в создании программы "Человек и закон".