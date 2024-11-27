Умер самый старый мужчина на планете. Сколько лет ему было?

Британец Джон Тиннисвуд пережил две мировые войны

27 ноября 2024, 07:48, ИА Амител

Джон Тиннисвуд / Фото: KirayRodriguez/ CC0 1.0/ Wikimedia Commons

Скончался самый старый мужчина на Земле – британец Джон Тиннисвуд. Он умер 25 ноября в возрасте 112 лет в доме престарелых в Саутпорте, сообщает Sky News.

По данным Книги рекордов Гиннесса, Тиннисвуд стал самым пожилым человеком на планете в апреле 2024 года после смерти венесуэльца Хуана Переса.

В августе в беседе с журналистами британец объяснял свой рекорд тем, что ему просто повезло и какого-либо секрета у него нет. Но при этом он подчеркивал важность умеренности во всем.

"Если ты пьешь слишком много, или ешь слишком много, или ходишь слишком много, если вообще ты что-то делаешь слишком много, то в итоге ты от этого пострадаешь", – говорил он.

Тиннисвуд пережил обе мировые войны, а во время второй из них работал в финансовой службе Вооруженных сил. Впоследствии был бухгалтером в Shell, BP и других компаниях, а также занимался логистикой. У него осталась дочь, четыре внука и три правнука.

В списке долгожителей всех времен первым идет японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет.