Умер самый старый мужчина на планете. Сколько лет ему было?
Британец Джон Тиннисвуд пережил две мировые войны
27 ноября 2024, 07:48, ИА Амител
Скончался самый старый мужчина на Земле – британец Джон Тиннисвуд. Он умер 25 ноября в возрасте 112 лет в доме престарелых в Саутпорте, сообщает Sky News.
По данным Книги рекордов Гиннесса, Тиннисвуд стал самым пожилым человеком на планете в апреле 2024 года после смерти венесуэльца Хуана Переса.
В августе в беседе с журналистами британец объяснял свой рекорд тем, что ему просто повезло и какого-либо секрета у него нет. Но при этом он подчеркивал важность умеренности во всем.
"Если ты пьешь слишком много, или ешь слишком много, или ходишь слишком много, если вообще ты что-то делаешь слишком много, то в итоге ты от этого пострадаешь", – говорил он.
Тиннисвуд пережил обе мировые войны, а во время второй из них работал в финансовой службе Вооруженных сил. Впоследствии был бухгалтером в Shell, BP и других компаниях, а также занимался логистикой. У него осталась дочь, четыре внука и три правнука.
В списке долгожителей всех времен первым идет японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет.
09:56:34 27-11-2024
Жалко деда
Ещё бы жить да жить
11:14:00 27-11-2024
как скучно жить век во всем себе отказывая
11:48:05 27-11-2024
Гость (11:14:00 27-11-2024) как скучно жить век во всем себе отказывая... Да он может только последние 30 лет отказывал.
18:05:34 27-11-2024
А мой прадед родился в 1856 году (до крепостного права). Пешком пришел с Украины и построил дом в Романово Романовского района Алтайского края (Чудские пруды назвав это село) Умер в 1964 году 17 декабря прожив 108 лет. Знаменитый был лекарь.