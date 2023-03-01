Стрелявшему грозит уголовная ответственность

01 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник во время патрулирования, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился вечером 27 февраля в городе Калачинске. Раненого полицейского доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится служебная проверка. Помимо увольнения, стрелявшему грозит уголовное преследование.

Также к дисциплинарной ответственности привлекут руководителей полицейского и ответственных за служебную подготовку сотрудников.