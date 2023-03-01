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Умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник

Стрелявшему грозит уголовная ответственность

01 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник во время патрулирования, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился вечером 27 февраля в городе Калачинске. Раненого полицейского доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится служебная проверка. Помимо увольнения, стрелявшему грозит уголовное преследование.

Также к дисциплинарной ответственности привлекут руководителей полицейского и ответственных за служебную подготовку сотрудников. 

Комментарии 2

  • Как было все, мы не узнаем * Напарник вынул пистолет * Не так уж много за убийство * Семь лет
    01 марта, Гость   Ответить
  • Напарник в шутливой форме направил пест на своего коллегу и нажал на спусковой курок считая что оружие не заряженно. Забыв про правило номер 1 , никогда не направлять оружие на людей если это не критический случай угрозы жизни и здоровья.
    01 марта, Гость   Ответить
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