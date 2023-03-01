Умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник
Стрелявшему грозит уголовная ответственность
01 марта 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Омской области умер сотрудник ППС, в которого случайно выстрелил напарник во время патрулирования, сообщает РИА Новости.
Инцидент случился вечером 27 февраля в городе Калачинске. Раненого полицейского доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.
Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится служебная проверка. Помимо увольнения, стрелявшему грозит уголовное преследование.
Также к дисциплинарной ответственности привлекут руководителей полицейского и ответственных за служебную подготовку сотрудников.
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