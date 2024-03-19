Умер спортивный комментатор Василий Уткин
Причина смерти не уточняется, однако журналист страдал от ожирения и неоднократно пытался похудеть
19 марта 2024, 23:00, ИА Амител
Кадр: YouTube-канал Василия Уткина
Умер спортивный комментатор Василий Уткин. Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов, пишет Mash.
Уткину было 52 года. Причина смерти не уточняется, однако журналист страдал от ожирения и неоднократно пытался похудеть.
Журналист получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и "НТВ-Плюс". Вел телепередачу "Футбольный клуб", которую впоследствии стал выпускать на собственном YouTube-канале. Одно время был главредом "НТВ-Плюс" и совладельцем Sports.ru. Владел футбольным клубом "Эгриси".
09:13:14 20-03-2024
не дожил до 65-и
09:54:10 20-03-2024
Светлая память! Жаль!