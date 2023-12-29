Василий Уткин пошутил, что не прошел дресс-код для "голой" вечеринки Ивлеевой

Скандальное мероприятие с участием знаменитостей произошло 20 декабря в Москве

29 декабря 2023, 10:55, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал Василия Уткина

Комментатор Василий Уткин во время общения с подписчиками в телеграме иронично ответил на вопрос, звали ли его на "голую" вечеринку Насти Ивлеевой.

"Звали. Я не прошел дресс-код", – цитирует его "Газета.ру".

Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.

Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.

По данным Baza, всего на мероприятие было приглашено около 450 человек. Однако многие знаменитости не пришли – например, Тина Канделаки, Яна Рудковская и Тимати.