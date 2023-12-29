Василий Уткин пошутил, что не прошел дресс-код для "голой" вечеринки Ивлеевой
Скандальное мероприятие с участием знаменитостей произошло 20 декабря в Москве
29 декабря 2023, 10:55, ИА Амител
Кадр: YouTube-канал Василия Уткина
Комментатор Василий Уткин во время общения с подписчиками в телеграме иронично ответил на вопрос, звали ли его на "голую" вечеринку Насти Ивлеевой.
"Звали. Я не прошел дресс-код", – цитирует его "Газета.ру".
Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.
Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.
По данным Baza, всего на мероприятие было приглашено около 450 человек. Однако многие знаменитости не пришли – например, Тина Канделаки, Яна Рудковская и Тимати.
11:11:23 29-12-2023
Все начинают хайповать на этой веринке... Уткину таких размеров трусы не шьет наша промышленность - наверное только когда он скинет кг так 100-150 может и позовут.
18:52:47 29-12-2023
Гость (11:11:23 29-12-2023) Все начинают хайповать на этой веринке... Уткину таких разм... Сшить трусы учили в школе... Так что нет проблемы у человека.
11:57:47 29-12-2023
просто в дверь не пролез, вот и не пришел
15:20:33 29-12-2023
Для Уткина слишком мелко...