Умер вокалист группы Crazy Town

Сет Бинзер скончался на 50-м году жизни

26 июня 2024, 07:30, ИА Амител

Сет Бинзер / Кадр из клипа Paul Oakenfold — Starry Eyed Surprise / YouTube

Скончался фронтмен американской рэп-рок-группы Crazy Town Сет Бинзер, более известный под псевдонимом Шифти Шеллшок. Ему было 49 лет.

Как пишет Variety, тело музыканта нашли в его доме в Лос-Анджелесе.

Причина смерти Шеллшока не уточняется, однако с молодости он боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и даже снимался в реалити-шоу "Рехаб для селебрити" и "Дом трезвости".

Из-за вредных привычек Бинзер имел и проблемы с законом. Он привлекался за хранение и сбыт наркотиков, вождение в нетрезвом виде, побои и кражу.

Группа Crazy Town прославилась за счет песни Butterfly, которая стала одним из главных хитов начала нулевых годов. Всего коллектив выпустил три альбома.