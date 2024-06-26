Умер вокалист группы Crazy Town
Сет Бинзер скончался на 50-м году жизни
26 июня 2024, 07:30, ИА Амител
Скончался фронтмен американской рэп-рок-группы Crazy Town Сет Бинзер, более известный под псевдонимом Шифти Шеллшок. Ему было 49 лет.
Как пишет Variety, тело музыканта нашли в его доме в Лос-Анджелесе.
Причина смерти Шеллшока не уточняется, однако с молодости он боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и даже снимался в реалити-шоу "Рехаб для селебрити" и "Дом трезвости".
Из-за вредных привычек Бинзер имел и проблемы с законом. Он привлекался за хранение и сбыт наркотиков, вождение в нетрезвом виде, побои и кражу.
Группа Crazy Town прославилась за счет песни Butterfly, которая стала одним из главных хитов начала нулевых годов. Всего коллектив выпустил три альбома.
07:51:04 26-06-2024
Жаль добряка
09:18:21 26-06-2024
Гость (07:51:04 26-06-2024) Жаль добряка ... Вообще нисколько. Как и для всех реперов его место в аду.