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Умер вокалист группы Crazy Town

Сет Бинзер скончался на 50-м году жизни

26 июня 2024, 07:30, ИА Амител

Сет Бинзер / Кадр из клипа Paul Oakenfold — Starry Eyed Surprise / YouTube
Сет Бинзер / Кадр из клипа Paul Oakenfold — Starry Eyed Surprise / YouTube

Скончался фронтмен американской рэп-рок-группы Crazy Town Сет Бинзер, более известный под псевдонимом Шифти Шеллшок. Ему было 49 лет.

Как пишет Variety, тело музыканта нашли в его доме в Лос-Анджелесе.

Причина смерти Шеллшока не уточняется, однако с молодости он боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и даже снимался в реалити-шоу "Рехаб для селебрити" и "Дом трезвости". 

Из-за вредных привычек Бинзер имел и проблемы с законом. Он привлекался за хранение и сбыт наркотиков, вождение в нетрезвом виде, побои и кражу.

Группа Crazy Town прославилась за счет песни Butterfly, которая стала одним из главных хитов начала нулевых годов. Всего коллектив выпустил три альбома.

культура музыка утраты

Комментарии 2

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Гость

07:51:04 26-06-2024

Жаль добряка

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Гость

09:18:21 26-06-2024

Гость (07:51:04 26-06-2024) Жаль добряка ... Вообще нисколько. Как и для всех реперов его место в аду.

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