Умер автор легендарного хита из мультфильма "Шрек"

Стиву Харвеллу было 56 лет

05 сентября 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр: YouTube

В возрасте 56 лет скончался Стив Харвелл, бывший солист группы Smash Mouth, известной по хиту All Star из мультфильма "Шрек". Об этом пишет Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы.

Причиной смерти музыканта послужила последняя стадия печеночной недостаточности, развившейся на фоне алкоголизма.

Еще два года назад Харвелл покинул коллектив после скандала на концерте в Нью-Йорке. Тогда он с трудом держался на сцене, невнятно произносил слова и при всем этом угрожал фанатам.