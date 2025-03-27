Умер заслуженный артист РФ Алексей Веселкин

Актер скончался на 64-м году жизни после продолжительной болезни

27 марта 2025, 14:35, ИА Амител

Алексей Веселкин / Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

"26 марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом – таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах", – сказано в сообщении.

В истории РАМТа останутся образы, созданные Алексеем Веселкиным в спектаклях 1980–2000-х годов: Ледик – "Крестики-нолики", Тарталья – "Любовь к трем апельсинам", Алексей – "Кабанчик", Близнецы – "Сказка о четырех близнецах" и многие другие.

Также в РАМТе отметили, что в Веселкине соединялись уважение к научным постулатам и немалая доля человечности, а зрителей всегда покоряли небрежная элегантность мастера и азартная погруженность в дело.

О дате и месте прощания с артистом сообщат позднее.

Сын Веселкина заявил, что актер умер после продолжительной болезни. Его слова приводит ТАСС:

"Это правда. Вчера вечером [умер]. После продолжительной болезни".

В труппу РАМТа (Центрального Детского театра) Алексея Веселкина приняли в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина. Он сыграл порядка 60 ролей за 42 года службы в театре.