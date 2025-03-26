Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше из "Спокойной ночи, малыши!"

Артистка скончалась в возрасте 88 лет

26 марта 2025, 07:55, ИА Амител

Галина Марченко / Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Драматическая актриса и кукловод Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу в программе "Спокойной ночи, малыши!", умерла на 89-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу телепередачи.

"Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму", – сказано в сообщении.

Коллектив программы и компании "АВМ Медиа" выражает искренние соболезнования родным и близким артистки.

Марченко Галина Александровна родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина, а затем – режиссерские курсы училища имени Щукина. До 1972 года была актрисой Центрального детского театра (РАМТ), а также работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях.

В 1975 году начала работать на Центральном телевидении: играла роли сказочных персонажей, озвучивала роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе "Спокойной ночи, малыши!". Роль Каркуши Галина Марченко исполняла на протяжении 25 лет.