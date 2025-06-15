Умер знаменитый советский теннисист Владимир Коротков

Ему было 77 лет

15 июня 2025, 20:30, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com / David Tomaseti

На 78-м году жизни умер прославленный советский теннисист Владимир Коротков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию тенниса России.

"Вчера скончался заслуженный мастер спорта СССР Владимир Викторович Коротков. Федерация тенниса России соболезнует родным и близким", – говорится в публикации.

Коротков трижды выигрывал чемпионат СССР: в 1977 году – в одиночном разряде, а в 1964 и 1966 годах – в парном.

В 1969 году стал чемпионом Европы в миксте. На юниорском уровне победил в трех турнирах Большого шлема – Открытый чемпионат Франции (1965) и Уимблдон (1965, 1966).

Принял участие в 13 матчах Кубка Дэвиса с 1969 по 1974 год. Имел звание заслуженного мастера спорта СССР.